Aydın Söke'de enerji şirketine ait rüzgar türbinindeki yangın söndürüldü

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Aydın'ın Söke ilçesinde rüzgar türbininde çıkan yangın söndürüldü.

Söke- Milas kara yolu Yenidoğan Mahallesi'nde bir enerji şirketine ait rüzgar türbininde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA