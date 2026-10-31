Aydın Söke'de enerji şirketine ait rüzgar türbinindeki yangın söndürüldü

Aydın Söke'de enerji şirketine ait rüzgar türbinindeki yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Söke ilçesinde Söke-Milas kara yolu Yenidoğan Mahallesi'nde bir enerji şirketine ait rüzgar türbininde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Aydın'ın Söke ilçesinde rüzgar türbininde çıkan yangın söndürüldü.
Söke- Milas kara yolu Yenidoğan Mahallesi'nde bir enerji şirketine ait rüzgar türbininde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA