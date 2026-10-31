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Aydın Söke'de enerji şirketine ait rüzgar türbinindeki yangın söndürüldü

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Aydın Söke'de enerji şirketine ait rüzgar türbinindeki yangın söndürüldü
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Aydın'ın Söke ilçesinde Söke-Milas kara yolu Yenidoğan Mahallesi'nde bir enerji şirketine ait rüzgar türbininde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Aydın'ın Söke ilçesinde rüzgar türbininde çıkan yangın söndürüldü.

Söke- Milas kara yolu Yenidoğan Mahallesi'nde bir enerji şirketine ait rüzgar türbininde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA
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