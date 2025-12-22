Aydın Şehir Hastanesi'nde hasta kabulü başladı

AYDIN Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Fizik tedavi bölümüne gelen ilk hastalar çiçek, çikolata ve hediyelerle karşılandı.

2020 yılında yapımına başlanan Türkiye'nin 21'inci Şehir Hastanesi olan Aydın Şehir Hastanesi tamamlandı. Günlük 20 bin hasta kapasiteli, 1300 yataklı hastanenin fizik tedavi bölümünün hizmete girmesiyle birlikte ilk hastalar da kabul edilmeye başlandı. Hastane çalışanları, ilk gün gelen hastaları çiçek, çikolata ve çeşitli hediyelerle karşıladı.

'5 YILDIZLI OTEL GİBİ'

İlk hastalardan Müzeyyen Deneri, kırsal Alalı Mahallesi'nde yaşadığını belirtip, "Hastanemiz çok güzel oldu. 5 yıldızlı otel gibi. Bir kere İzmir'de oğlum ameliyat olduğunda görmüştüm böyle güzel bir hastaneyi, bir de burada gördüm" diye konuştu. Mehmet Emin Deneri de hastanede gördüğü sevgiden, saygıdan, hizmetten gözlerin yaşadığını belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti. Hastaneye ilk kez geldiğini belirten Mesrule Köçer de "Muhteşem bir hastane olmuş. Hayırlı olsun" dedi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN,