Aydın Şehir Hastanesi, yarın fizik tedavi bölümünde hasta kabulüne başlayacak.

Kuyulu Mahallesi'nde 140 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen hastane, tüm birimleri hizmete girdiğinde 1300 yatak kapasitesiyle faaliyet gösterecek.

Hastanenin tam kapasiteyle hizmet vermeye başlamasıyla, hafta içi yaklaşık 4 bini acil servis olmak üzere günlük 18 bin ila 20 bin hastaya sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Aydın Şehir Hastanesi ile kente SPECT tomografi, iyotlu tedavi, hiperbarik tedavi merkezi ve hematoloji laboratuvarı gibi yeni sağlık hizmet alanları da kazandırılacak.

Öte yandan, Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin Şehir Hastanesi'ne taşınacağı, uygun görülmesi halinde bu hastanelerden birinde sağlık hizmeti verilmeye devam edeceği bildirildi.

Şehir Hastanesi'ndeki diğer bölümlerin de süreç içerisinde açılarak hastanenin tam kapasiteyle hizmet vermesinin planlandığı öğrenildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, hastanenin açılışına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aydın Şehir Hastanemizde 22 Aralık 2025 Pazartesi günü ilk olarak fizik tedavi bölümünü açarak hizmete başlıyoruz. Aydın'ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bismillah." ifadelerini kullandı.