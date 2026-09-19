Aydın Nazilli'deki Yeşilyurt Mahallesi'nde otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı

Aydın Nazilli'deki Yeşilyurt Mahallesi'nde otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde refüje çarparak kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
E.E'nin (21) kullandığı 48 AY 770 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve Ö.Ç. (18) Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA