Haberler

Aydın Nazilli'deki ikinci kazada yaralanan 2 kişi, 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Nazilli'deki ikinci kazada yaralanan 2 kişi, 3 gün sonra yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 Ekim'de meydana gelen ikinci kazada yaralanan 2 kişi, tedavi gördükleri hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Kaza bölgesinde inceleme yapılırken yaşanan kazada toplam 12 kişi yaralanmış, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde güvenlik güçleri kaza bölgesinde inceleme yaparken meydana gelen ikinci kazada yaralanan Adem Tuna ve Emrah Çağırkan, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 4 Ekim'de saat 01.00 sıralarında Nazilli Denizli Karayolu Mergen Çayı mevkisinde meydana geldi. Aydın istikametine giden bir otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kaza sonrası bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili incelemelerde bulunduğu sırada Adem Tuna yönetimindeki 09 L 2548 plakalı otomobil, bölgede ikinci kazaya neden oldu. Tuna'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 09 FS 773 ve 35 APF 852 plakalı otomobillerle 42 FJN 26 plakalı ticari araca çarptı.

Kazada araçlarda sıkışan; Adem Tuna, Emrah Çağırkan, Ü.G., N.Y., Ö.G., M.B., K.D., B.D., G.Y., K.G., M.E., ve M.G. ile birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı. Kaza yerindeki müdahalelerin ardından yaralılar ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ KİŞİ 3 GÜN SONRA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Adem Tuna ve araçta bulunan Emrah Çağırkan, doktorların çabalarına rağmen 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi

G.Saray Divanı'nda gündeme bomba gibi düştü: 860 milyon euro borç var
Kaçak evinin yıkımına engel olmak için benzin bidonuyla çatıya çıktı

Elinde benzinle çatıya çıktı, 3 saatin sonunda istediğini aldı
Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti

Galatasaray'ın tüm planını yerle bir ettiler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahte savcı 5 kişiyi 3 milyon 570 bin lira dolandırıp tutuklandı

“Savcıyım” yalanıyla milyonluk vurgun yaptı, yakalanmaktan kurtulamadı
AK Partili Yücel Arzen Meclis’te İzmir Marşı'nı seslendirdi

Herkesin dilinde: AK Partili vekilden TBMM'de İzmir Marşı performansı
Yunanistan, 4 milyar dolarlık askeri teçhizat alımı için ABD ile anlaştı

ABD ile Yunanistan el sıkıştı! 4 milyarlık dev anlaşma
Kahve devi “şekersiz” ürünleriyle davalık oldu

Kahve devi “şekersiz” ürünleriyle davalık oldu
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti

Cemil Tugay AK Parti'ye geçti, ünlü oyuncu görevi bıraktı
İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş

Protestoda YENİ Parti'ye soğuk duş: İl başkanını topa tuttular

Ermenistan Meclisi’nde yumruklar havada uçuştu

Komşuda milletvekilleri birbirine girdi! Mecliste yumruklar konuştu