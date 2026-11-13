Aydın Nazilli'de otomobil motosikletle çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın Nazilli'de otomobil motosikletle çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın-Denizli kara yolu Beşeylül Kavşağı'nda otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.K'nin kullandığı 35 DAS 277 plakalı motosiklet, Aydın- Denizli kara yolu Beşeylül Kavşağı'nda S.Ö. yönetimindeki 07 AEN 158 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA