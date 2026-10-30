Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Nazilli'de otogar kavşağında iki motosiklet çarpıştı, 1 sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Nazilli'de otogar kavşağında iki motosiklet çarpıştı, 1 sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı.

E.A. idaresindeki 07 CMS 613 plakalı elektrikli motosiklet ile M.T'nin (27) kullandığı 09 AUA 822 plakalı motosiklet Karaçay Mahallesi'ndeki otogar kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kara yoluna dönen motosiklet ile yoldaki motosikletin çarpıştığı ve sürücünün devrilen motosikletten yere düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Kapadokya'daki facianın ardından yürek yakan veda! Yan yana toprağa verildiler

Yürek yakan veda! Yan yana toprağa verildiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK, kredili işlemlerde öz kaynak oranına ilişkin uygulamanın süresini uzattı

SPK'dan yeni Borsa İstanbul kararı! Süre uzatıldı
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde düşen helikopterde pilot dahil 6 kişi öldü

Ülkeyi sarsan facia! Kurtulan olmadı
Özgür Özel'den ev hapsindeki Dedetaş'a ziyaret

Ev hapsi kararıyla tahliye edilen isme ziyaret: Kulisler hareketlendi
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe yeni yıldız transferini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu'ndan müjdeli haber

Milli futbolcumuzdan Sergen Yalçın'a müjdeli haber
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü

Elektrik faturalarında yeni dönem! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Kriz büyüyor: Mbappe'nin şimdi de formalarını yaktılar

Kriz büyüyor: Şimdi de formalarını yaktılar