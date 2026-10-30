Aydın Nazilli'de otogar kavşağında iki motosiklet çarpıştı, 1 sürücü yaralandı

Aydın Nazilli'de otogar kavşağında iki motosiklet çarpıştı, 1 sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı.
E.A. idaresindeki 07 CMS 613 plakalı elektrikli motosiklet ile M.T'nin (27) kullandığı 09 AUA 822 plakalı motosiklet Karaçay Mahallesi'ndeki otogar kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, kara yoluna dönen motosiklet ile yoldaki motosikletin çarpıştığı ve sürücünün devrilen motosikletten yere düştüğü anlar yer aldı.