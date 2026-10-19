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Aydın Nazilli'de Muhtarlar Günü'nde Gül Esin'in kabri ziyaret edildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Karaburun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törenin ardından Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in Eğriboyun Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstasyon Meydanı'ndaki törende Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Karaburun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Karaburun, törendeki konuşmasında muhtarlık teşkilatının yerel demokrasinin en eski örneği olduğunu belirterek, "Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, devletimizin kurumsal temsilcisidir." dedi.

Törenin ardından Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in Eğriboyun Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

Kaynak: AA
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