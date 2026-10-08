Aydın Nazilli'de ileri sürülen kozalak tartışmasında tüfekle vurulan eski muhtar öldü

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kestane kozalakları yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada akrabası N.A. (70) tarafından tüfekle sırtından vurulan eski muhtar İsmail Kılıç (57), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı