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Aydın Nazilli'de ileri sürülen kozalak tartışmasında tüfekle vurulan eski muhtar öldü

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Aydın Nazilli'de ileri sürülen kozalak tartışmasında tüfekle vurulan eski muhtar öldü
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Aydın Nazilli'de kestane kozalakları yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada eski muhtar İsmail Kılıç (57), akrabası N.A. (70) tarafından tüfekle sırtından vuruldu. Hastanede kurtarılamayan Kılıç'ın ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kestane kozalakları yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada akrabası N.A. (70) tarafından tüfekle sırtından vurulan eski muhtar İsmail Kılıç (57), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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