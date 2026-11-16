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Aydın Nazilli'de evinde sentetik uyuşturucu bulunan A.K. tutuklandı

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Aydın Nazilli'de evinde sentetik uyuşturucu bulunan A.K. tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinde bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirilen A.K. (43), gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evinde bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan A.K. (43), işlemlerinin ardından sek edildiği adliyeye tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında A.K.'yi takibe aldı. Fiziki çalışmanın ardından A.K.'nin Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evine, dün operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik ecza ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli A.K., gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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