Aydın Nazilli'de Cin davasında sanık beraat etti, ruhsatsız tabancadan hapis aldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencisi Büşra Cin'in (24) tabancayla göğsünden vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili davada yargılanan Ö.K. (30), 'Kadını kasten öldürme' suçundan beraat ederken, ruhsatsız tabanca bulundurma suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Olay, 30 Mart 2025 tarihinde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, arkadaşı Ö.K'nin evine gitti. İddiaya göre bir süre evden ayrılan Ö.K, eve döndüğünde Cin'i tabancayla vurulmuş halde bulduğunu söyleyip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in öldüğü belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayın ilişkin hazırlanan iddianamede Ö.K'ye ait el SVAP örnekleri ve montta atış artıklarının tespit edildiği belirtildi ve sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Nazilli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KAYITLAR DOSYAYA GİRDİ

Sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporun dava dosyasına girdiği açıklandı. Raporda, Cin'in cep telefonunda bulunan video ve ses kayıtlarının olduğu, söz konusu kayıtlarda Cin'in yaşadığı duygusal sıkıntılardan bahsettiği ve ailesine veda niteliğinde ifadeler kullandığı belirtildi. Bir kayıtta Cin'in, "Bir gram merhamet göstermedin bana. Bir gram merhametin yoktu. Nasılsın demedin. Ruhum o kadar paramparça ki. Kimseye kızmıyorum. Ben kararımı verdim. Mermi hiç korkutmuyor. Elimde tuttuğum silah hiç korkutmuyor. Çok huzurlu hissediyorum. Allah da beni affeder inşallah ne olur siz de üzülmeyin. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki annem ve babamsınız. Özür dilerim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

'BERAAT TALEP ETTİ'

Celsede esas hakkında mütalaasını sunan iddia makamı, sanığın 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanuna Muhalefet Suçu'ndan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Son savunması istenen sanık beraat talebinde bulundu. Sanığın kasten öldürme suçundan beraatine karar veren heyet, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı