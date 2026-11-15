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Aydın Nazilli'de 3 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Aydın Nazilli'de 3 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin 3 adrese eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, yaşı küçük çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi fiziki takibe aldı. Altıntaş Mahallesi'nde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda biri yaşı küçük çocuk olmak üzere F.Ö. ve B.P., isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin arından adliyeye sevk edilen şüphelilerden küçük yaştaki çocuk adli kontrol şartı ile serbest kalırken, F.Ö. ve B.P. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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