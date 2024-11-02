Üye Girişi
Haberler

Nazilli'de Trafik Kazasında 2 Yaralı, Kaçan Sürücü Aranıyor

Nazilli'de Trafik Kazasında 2 Yaralı, Kaçan Sürücü Aranıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Suat K. yönetimindeki otomobil, dönüş yapan başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Suat K. ve yolcu Mehmet Uysal hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen ve olay yerinden kaçan diğer aracın sürücüsü için aranıyor.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi Şehit Naci Ülker Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sanayi Kavşağı istikametine doğru gitmekte olan Suat K. yönetimindeki 09 ANR 362 plakalı otomobil, 501 sokağa dönüş yapmak isteyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 ALS 665 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada Suat K. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Mehmet Uysal, otomobilin takla atması sonucu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen 20 ALS 665 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, aynı otomobilde tamirci olduğu ve sürücüyü tanımadığını iddia edilen M.Ç. ise tedaviyi kabul etmedi. M.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralan Suat K. ve yolcu konumunda bulunan Mehmet Uysal, olay yerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazaya ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Canımı sıktı' diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı

"Canımı sıktı" diyerek Şirin'i öldüren cani için şimdi hesap vakti

 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

İşte Küçük Şirin'in öldürülmeden 1 gün önceki görüntüleri

 Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı

AK Partili Mustafa Varank, ölümden döndü
İranlı genç kadından 'zorunlu örtünme' kuralına karşı iç çamaşırlı eylem

Genç kadın, herkesin içinde bir anda kıyafetlerini çıkardı
FARENSE- BENFICA MAÇI CANLI İZLE | TABİİ ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Farense- Benfica maçı şifresiz, HD izleme linki! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri BAYERN MUNIH- UNION BERLIN MAÇI İZLE! Bayern Münih- Union Berlin maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı HD, şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM! Kayserispor- Adana Demirspor maçı HD, şifresiz izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.