Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı

Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 34'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kalan 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLERDEN 34'Ü TUTUKLANDI
Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 34'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı