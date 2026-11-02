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Aydın Kuşadası'nda kaygan yolda devrilen motosikletin sürücüsü 29 yaşında öldü

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Aydın Kuşadası'nda kaygan yolda devrilen motosikletin sürücüsü 29 yaşında öldü Haber Videosunu İzle
Aydın Kuşadası'nda kaygan yolda devrilen motosikletin sürücüsü 29 yaşında öldü
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Aydın Kuşadası'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet devrildi, 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Özgür Şahin (29) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadınlar Deniz Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Kuşadası Sanayi Sitesi'ne giden Özgür Şahin idaresindeki 09 AIR 632 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilirken, sürücü metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahin'in cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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