Aydın Kuşadası'nda kaçan deve kuşu yakalanamadı, koştuğu anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bahçeden kaçan deve kuşu, trafikte ilerledikten sonra Uydukent mevkisinde iş yerlerinin olduğu alana yöneldi. Vatandaşların çabalarına rağmen yakalanamayan deve kuşunun koştuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve hayvan bölgeden uzaklaştı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahibinin bahçesinden kaçan deve kuşunu yakalama çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Değirmendere Mahallesi'nde bahçeden kaçan deve kuşu, bir süre trafikte ilerledi.
Daha sonra Uydukent mevkisinde iş yerlerinin bulunduğu alana yönelen deve kuşunu fark eden vatandaşlar, hayvanı yakalamaya çalıştı.
Vatandaşların çabalarına rağmen yakalanamayan deve kuşunun koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hayvan bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA