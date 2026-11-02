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Aydın Kuşadası'nda kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Aydın Kuşadası'nda kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Kuşadası'nda kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Aramalarda 5 bin 200 litre etil alkol, 486 aroma kiti ve 25 bin 500 litre üretim malzemesi ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, yasa dışı alkol üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Kadınlar Denizi ve Cumhuriyet mahallelerindeki iki adrese baskın gerçekleştirdi.

Aramalarda 5 bin 200 litre etil alkol, 486 aroma kiti ile alkol üretiminde kullanılan 25 bin 500 litre malzeme ele geçirildi.

Operasyonda İ.Ö. (46), T.S. (38) ve S.S. (55) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ö. ve T.S. tutuklandı, S.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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