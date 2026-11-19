Aydın Koçarlı'da ölüm olayında şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dağlık alanda ölü bulunan kişiye ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çallı Mahallesi'nde silahla vurulmuş bulunan kişinin arkadaşı olduğu belirtilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir kişinin dağlık alanda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çallı Mahallesi'ndeki dağlık alanda dün Bülent Ocak (46) silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, Ocak'ın arkadaşı M.Y. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA