Aydın Karacasu'da otomobil baraj tahliye kanalına düştü, 2 kişi yaralandı

Aydın Karacasu'da otomobil baraj tahliye kanalına düştü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Karacasu ilçesinde otomobil bariyere çarpıp Karacasu Barajı'nın tahliye kanalına düştü; araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları yerden aracın üzeri kesilerek çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde barajın tahliye kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ü.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Dereköy Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil Karacasu Barajı'nın su tahliye kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile araçtaki eşi H.Ö. ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden, aracın üzeri kesilerek çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.