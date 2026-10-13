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Aydın Karacasu'da ev yangınında yaralanan anne ve oğlu hastanede yaşamını yitirdi

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Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Çamarası Mahallesi'nde 11 Ekim'de iki katlı evde çıkan yangında yaralanan anne ve oğlu, İzmir Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi. Annenin cenazesi Çamarası'na götürülerek defnedildi, yaralanan babanın tedavisi ise aynı hastanede sürüyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde evlerinde çıkan yangında yaralanan anne ve oğlu, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Çamarası Mahallesi'nde 11 Ekim'de iki katlı evde çıkan yangında Meryem (55), eşi Mehmet (55) ve oğulları Tayfun Çınar (30) yaralandı.

İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılardan Meryem ve Tayfun Çınar, yaşam mücadelesini kaybetti.

Çamarası'na götürülen Meryem Çınar'ın cenazesi burada defnedildi.

Mehmet Çınar'ın tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

Kaynak: AA
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