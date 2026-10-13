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Aydın Karacasu'da 2 katlı evde çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti

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Aydın Karacasu'da 2 katlı evde çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında yaralanan anne ve oğlu kurtarılamadı. Yangında durumu ağır olan babanın tedavisi sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında yaralanan Meryem Çınar (55) ile oğlu Tayfun Çınar (30) kurtarılamadı. Durumu ağır olan baba Mehmet Çınar'ın (55) tedavisi ise sürüyor.

Çamarası Mahallesi'nde 11 Ekim saat 22.00 sıralarından iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında Meryem ve Mehmet Çınar çifti ile çocukları Tayfun Çınar, yaralandı. Çınar çifti ile çocukları, İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Meryem Çınar, dün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çınar, Karacasu ilçesinde mahalle mezarlığında toprağa verildi. Çınar'ın oğlu Tayfun Çınar da bugün hayatını kaybetti. Baba Mehmet Çınar'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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