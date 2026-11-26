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AYDIN'ın Nazilli ve Efeler ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 9 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesi ve takibine yönelik, dün ve önceki gün Nazilli ve Efeler ilçelerinde, eş zamanlı olarak 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 1315 adet sentetik ecza, 10 gram metamfetamin, 12 gram bonzai, 6 gram esrar, 5 gram kokain, 1 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 108 bin 200 TL ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı