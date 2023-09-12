Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.