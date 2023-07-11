Aydın'ın Nazilli ilçesinde kömür ocağı iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan bir kömür ocağında meydana gelen iş kazasında, 40 yaşındaki işçi Süleyman Oruç hayatını kaybetti. Oruç, yer altında çalışırken vagona ait kriko kopması sonucu sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerindeki mesai arkadaşları tarafından kurtarılan Oruç, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.