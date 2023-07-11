Aydın'ın Nazilli ilçesinde kömür ocağı iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan bir kömür ocağında meydana gelen iş kazasında, 40 yaşındaki işçi Süleyman Oruç hayatını kaybetti. Oruç, yer altında çalışırken vagona ait kriko kopması sonucu sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerindeki mesai arkadaşları tarafından kurtarılan Oruç, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ocaklı Mahallesi'ndeki kömür madeni işletmesinde çalışan işçi Süleyman Oruç (40), yer altında çalıştığı esnada vagona ait krikonun kopması sonucu sıkışarak ağır yaralandı.
Oruç, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oruç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.