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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde erkek cesedi bulundu

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Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Başaran Mahallesi'nde tarım arazisinde erkek cesedi ve kaza yapan bir motosiklet olduğu fark edildi. Cesedin 5 gündür haber alınamayan Muhammet Çıralı'ya ait olduğu belirlendi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir arazide erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Başaran Mahallesi'nde tarım arazisinde erkek cesedi ve kaza yapan bir motosiklet olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemede cesedin 5 gündür haber alınamayan Muhammet Çıralı'ya (25) ait olduğu belirlendi.

Ceset otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Kuyucak Çıralı Aydın Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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