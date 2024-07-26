Aydın'ın Kuyucak ilçesinde erkek cesedi bulundu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir arazide erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Başaran Mahallesi'nde tarım arazisinde erkek cesedi ve kaza yapan bir motosiklet olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemede cesedin 5 gündür haber alınamayan Muhammet Çıralı'ya (25) ait olduğu belirlendi.

Ceset otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.