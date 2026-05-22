Aydın'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Aydın'ın Köşk ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçede etkisini gösteren sağanak ve rüzgar dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, bir iş yerinin çatısı uçtu.

Derenin taşması sonucu Çarşı Mahallesi ve Sanayi Sitesi'ndeki bazı dükkanlar ile hayvan damını su bastı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, Büyükşehir Belediyesi ve Köşk Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hayvan damında mahsur kalan küçükbaşları kurtardı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler de bölgede incelemede bulundu.