Aydın'ın Köşk ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi hastanede tedavi altına alındı
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Ş.İ'nin kullandığı 09 ACV 542 plakalı otomobil, ilçe girişinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Köşk Devlet Hastanesine kaldırıldı.