Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
N.B'nin kullandığı 09 AHF 984 plakalı kamyon, ilçe girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazif Kart'a (55) çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kart, kaldırıldığı Köşk Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyon şoförü gözaltına alındı.