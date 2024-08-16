Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.