Aydın haberleri: Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü, bıçaklı kavgada öldürüldü

Aydın gelişmesine göre AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak (37), tartıştığı komşuları C.A. ve B.A. tarafından bıçakla öldürüldü.

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak (37), tartıştığı komşuları C.A. ve B.A. tarafından bıçakla öldürüldü. Olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı. C.A. ve B.A.'nın, Almanya'dan tatile geldikleri öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Kadınlar Denizi 550 sokaktaki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Kuşadası Belediyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ahmet Balsak, henüz bilinmeyen nedenle komşuları C.A. ve B.A. ile tartışmaya başladı. Balsak ile C.A. ve B.A. arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada boynuna bıçak darbesi alan Balsak kanlar içerisinde yığılırken, çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Balsak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli, 2 çocuk babası Balsak'ın cansız bedeni, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan, Almanya'dan tatile geldiği öğrenilen 2 şüpheli ise suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

"Acımız büyük… İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürümüz, değerli mesai arkadaşımız Ahmet Balsak uğramış olduğu hain bir saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarıma başsağlığı ve sabırlar diliyorum."