Aydın Fen Lisesi'nde Bilim Fuarı düzenlendi

Aydın Fen Lisesi'nde düzenlenen Bilim Fuarı'nda öğrenciler projelerini sergiledi.

Lisenin bahçesine kurulan stantlarda öğrencilerin farklı alanlarda hazırladıkları projeleri görücüye çıktı.

Fuarın açılışında konuşan okul müdürü Ersan Çoban, "Öğrencilerimizin sadece bilgiye ulaşan değil bilgiyi üreten sorgulayan ve hayata anlam katan bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bugün burada sergilenen her proje merakın, emeğin ve azmin somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Okulun 11. sınıf öğrencisi Sevgi Özçetin ise takım arkadaşlarıyla geliştirdikleri robotla katıldıkları FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasında kendisinin "Leadership Finalist" ödülüne layık görüldüğünü ve bu ödülle, ABD'de düzenlenen bir şampiyonada Türkiye'yi temsil eden öğrencilerden biri olduğunu söyledi.

Bu tür etkinlikler öğrencilerin vizyonlarını geliştirdiğine işaret eden Özçetin, "İletişim becerilerimiz artıyor ve sunum yapma açısından daha becerikli hale geliyoruz." diye konuştu.

Fuara, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk da katıldı.