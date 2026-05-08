Haberler

Aydın Fen Lisesi'nde Bilim Fuarı düzenlendi

Aydın Fen Lisesi'nde Bilim Fuarı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Fen Lisesi'nde düzenlenen Bilim Fuarı'nda öğrenciler, farklı alanlarda hazırladıkları projeleri sergileyerek bilgi üretimi ve sorgulama kapasitesini geliştirdiklerini gösterdiler. Fuara katılan okul müdürü Ersan Çoban, öğrencilerin meraklarını ve azimlerini somut projelerle ortaya koymalarının önemine vurgu yaptı.

Aydın Fen Lisesi'nde düzenlenen Bilim Fuarı'nda öğrenciler projelerini sergiledi.

Lisenin bahçesine kurulan stantlarda öğrencilerin farklı alanlarda hazırladıkları projeleri görücüye çıktı.

Fuarın açılışında konuşan okul müdürü Ersan Çoban, "Öğrencilerimizin sadece bilgiye ulaşan değil bilgiyi üreten sorgulayan ve hayata anlam katan bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bugün burada sergilenen her proje merakın, emeğin ve azmin somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Okulun 11. sınıf öğrencisi Sevgi Özçetin ise takım arkadaşlarıyla geliştirdikleri robotla katıldıkları FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasında kendisinin "Leadership Finalist" ödülüne layık görüldüğünü ve bu ödülle, ABD'de düzenlenen bir şampiyonada Türkiye'yi temsil eden öğrencilerden biri olduğunu söyledi.

Bu tür etkinlikler öğrencilerin vizyonlarını geliştirdiğine işaret eden Özçetin, "İletişim becerilerimiz artıyor ve sunum yapma açısından daha becerikli hale geliyoruz." diye konuştu.

Fuara, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk da katıldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiranur'un cinayet sanığına müebbet hapis, 2 arkadaşına tahliye

Başından vurulan genç kızın cinayetinde sanıklar için karar verildi
3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Savaş sürerken yürek burkan görüntü

Halk diken üstünde! Böyle gizlendiler
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Hiranur'un cinayet sanığına müebbet hapis, 2 arkadaşına tahliye

Başından vurulan genç kızın cinayetinde sanıklar için karar verildi
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor

CHP'den çıkarma! Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyorlar
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj

İşte Özgür Özel'in Burcu Köksal'a attığı tek cümlelik mesaj