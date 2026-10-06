Aydın Efeler'de 138 bin 800 makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 138 bin 800 bandrolsüz makaron, 13 bin 200 adet tütün doldurulmuş makaron ve 380 kilogram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde 3 şüpheliye ait ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 sigara sarma makinesi, 1 tütün kıyma makinesi, 138 bin 800 bandrolsüz makaron, 13 bin 200 tütün doldurulmuş makaron, 126 paket doldurulmuş makaron ve 380 kilogram açık tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı