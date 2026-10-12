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Aydın Didim açıklarında Sahil Güvenlik 2'si çocuk 10 kaçak göçmen yakaladı

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Aydın Didim açıklarında Sahil Güvenlik 2'si çocuk 10 kaçak göçmen yakaladı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 10 Ekim günü saat 02.00 sıralarında lastik bot içindeki kaçak göçmenler tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botunun yakaladığı 2'si çocuk toplam 10 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e gönderildi.

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bottaki 2'si çocuk 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Didim açıklarında 10 Ekim günü saat 02.00 sıralarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-092) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu (KB-51), lastik bottaki 2'si çocuk toplam 10 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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