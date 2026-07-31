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Aydın'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Aydın'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
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KÖPEĞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜAydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını sürerken, yangının etkili olduğu Kavşit Yaylası'nda yaşayan Arzu Celep (80), yangında kaybolan ve öldüğünü düşündüğü köpeği için ağladı.

KÖPEĞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını sürerken, yangının etkili olduğu Kavşit Yaylası'nda yaşayan Arzu Celep (80), yangında kaybolan ve öldüğünü düşündüğü köpeği için ağladı. Celep, "Kül olduk, işe yararım kalmadı. Köpeğim yok. Nerede öldüğü belirsiz. Ne olur yardımcı olun. Köpeğim vardı. Köpeğime kuzular gibi bakıyordum. Köpeğim ölmüş. Çok özlüyorum, canımdan kıymetliydi. Yabancı birinin geldiğini görse havlar, haber verirdi. Köpeğim yok" dedi.

Öte yandan alevler, Kavşit Mahallesi'ne giden yol kenarına kadar ulaştı. Vatandaşlar ellerindeki hortum ve çalılarla yangına müdahale ederken, havadan uçak ve helikopterlerle söndürme çalışmalarına devam edildi.

Yangında, 1'i jandarmaya ait olmak üzere 2 aracın da yandığı belirtildi.

Tolga TAHÇI-Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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