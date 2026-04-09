Aydın'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aydın'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

F.S'nin (45) kullandığı Ben Turizm'e ait 27 AZJ 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Aydın-Denizli kara yolu Feslek Mahallesi girişinde A.B. yönetimindeki 09 Z 0548 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki yolcu Halil Fidan'ın (79) kaza yerinde hayatı kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücüler ile otobüsteki yolcu M.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Haberler.com
500

Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir

Tartışmaya Babacan da katıldı: Türkiye'nin önünü açacak adım...
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede

Trump'ın kara listesi! 3 ülke en tepede
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı! Suçlama bu kez farklı

Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı! Suçlama bu kez farklı
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti

Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir

Tartışmaya Babacan da katıldı: Türkiye'nin önünü açacak adım...
Kardeşler 1 saat arayla vefat etti! Farklı yerlere defnedilecekler

Kardeşler 1 saat arayla vefat etti
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor