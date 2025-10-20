Haberler

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü, takiple durduruldu ve otomobildeki iki şüpheli, 85 gram metamfetamin ile yakalanarak tutuklandı.

AYDIN'da sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, polisin takibiyle durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 85 gram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Efeler ilçesi Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. Motorize 'Yunus' polisleri bir otomobilin sürücüsüne şüphe üzerine 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yapılan takiple durdurulan otomobildeki Yılmaz Demir (33) ve Ömürcan İnal (25) gözaltına alındı. Otomobilde yapılan 'Fişek' olarak tabir edilen birer içimlik olarak sarılmış toplam 25 gram metamfetamin, ayrıca bir poşet içerisinde 60 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi. Demir ve İnal, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
