Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol faaliyetleri sırasında İzmir-Aydın otoyolu Germencik gişelerinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla araç ve araçta bulunan G.M, A.S. ve A.D.A'nın üzerinde yapılan aramalarda 13 bin 740 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.