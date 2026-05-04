Aydın'da uyuşturucu bulunan teknede yakalanan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Aydın'ın Didim ilçesinde yelkenli teknede 186 kilo 148 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Panayır Adası mevkisinde Polonya bayraklı bir tekneye operasyon düzenledi.

Operasyonda, teknenin farklı bölmelerine gizlenmiş 186 kilo 148 gram skunk, 69 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Moldova uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
