Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Davut Baştekin'in (28) kullandığı 09 ADB 911 plakalı ticari araç, Bozdoğan-Nazilli kara yolunun 10'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki Hüseyin Kabaklı'nın (48) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan sürücü Baştekin Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel Güncel Haberler

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