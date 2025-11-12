Haberler

Aydın'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Güncelleme:
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Karacaören– Çeşmeköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. F.K. (41) yönetimindeki 09 AKY 513 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi. Kazada, sürücü F.K. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
