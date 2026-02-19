Aydın'da Toprak Kayması: İncirliova-Tire Yolu Tek Şeride Düşürüldü
Aydın'da dün akşam saatlerinde Şirindere Mahallesi İncirliova-Tire kara yolunda toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu yolun bir bölümü çöktü. Trafik tek şeride düşürülürken, bölge dronla görüntülendi. Dün bölgede güvenlik önlemleri alınırken, bugün yolda onarım çalışması başlatıldı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı