Aydın'da Toprak Kayması: İncirliova-Tire Yolu Tek Şeride Düşürüldü

Güncelleme:
Aydın'da meydana gelen sağanak sonrası İncirliova-Tire kara yolunda toprak kayması gerçekleşti. Yolun bir bölümü çökerken, trafik tek şeride düştü ve yolda onarım çalışmaları başladı.

AYDIN'da sağanak sonrası İncirliova-Tire kara yolunda toprak kayması meydana geldi. Trafik tek şeride düşürülürken, Kara yolları ekipleri kısmen çöken yolda çalışma başlattı.

Aydın'da dün akşam saatlerinde Şirindere Mahallesi İncirliova-Tire kara yolunda toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu yolun bir bölümü çöktü. Trafik tek şeride düşürülürken, bölge dronla görüntülendi. Dün bölgede güvenlik önlemleri alınırken, bugün yolda onarım çalışması başlatıldı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
