Haberler

Aydın'da raylara devrilen TIR'ın sürücüsü öldü, tren seferleri aksadı

Aydın'da raylara devrilen TIR'ın sürücüsü öldü, tren seferleri aksadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan TIR, tren yoluna devrildi. Sürücü Yunus Uğurlu, kaza sonrası hayatını kaybetti. Olay üzerine Aydın-Denizli yönünde tren seferleri durduruldu.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkıp tren yoluna devrilen TIR'ın sürücüsü Yunus Uğurlu (28) hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Aydın– Denizli istikametinde tren seferleri bir süre durduruldu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Aydın–Denizli Karayolu üzerindeki Pınardere Kavşağı'nda meydana geldi. Yunus Uğurlu idaresindeki 35 BHM 182 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak tren yoluna girdi ve çekicisi devrildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Uğurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle Aydın–Denizli yönünde tren seferleri de durduruldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Fenerbahçe'ye dönme hayalin var mı?'' sorusuna Dusan Tadic'ten net yanıt

''Fenerbahçe'ye dönecek misin?'' sorusuna olay cevap
Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Milyonlarca takipçisi olan güzellik fenomeninden acı haber

Milyonlarca takipçisi şokta, güzellik fenomeninden acı haber
''Fenerbahçe'ye dönme hayalin var mı?'' sorusuna Dusan Tadic'ten net yanıt

''Fenerbahçe'ye dönecek misin?'' sorusuna olay cevap
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular