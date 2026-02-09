Haberler

Aydın'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Aydın'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Seyit Aydoğdu, TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde TIR'ın altına giren motosiklet sürücüsü Seyit Aydoğdu'nun (24) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçen 2 Şubat günü saat 22.45 sıralarında Tekeler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyit Aydoğdu, kullandığı motosikletle, S.Ç. idaresindeki 09 AFN 009 plakalı TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Aydoğdu, kaldırıldığı Karpuzlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan TIR sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aydoğdu toprağa verilirken, kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde TIR'ın sola dönüş yaptığı sırada Aydoğdu'nun motosikletiyle altına girdiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi

Fenerbahçe fişi ilk yarıda çekti
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi

Fenerbahçe fişi ilk yarıda çekti
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarlara mesaj

Taraftarlara seslendi