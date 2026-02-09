Aydın'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde TIR'ın altına giren motosiklet sürücüsü Seyit Aydoğdu'nun (24) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçen 2 Şubat günü saat 22.45 sıralarında Tekeler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyit Aydoğdu, kullandığı motosikletle, S.Ç. idaresindeki 09 AFN 009 plakalı TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Aydoğdu, kaldırıldığı Karpuzlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan TIR sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aydoğdu toprağa verilirken, kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde TIR'ın sola dönüş yaptığı sırada Aydoğdu'nun motosikletiyle altına girdiği anlar yer aldı.