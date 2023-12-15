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Aydın'da Tilki ve Köpeklerin Zehirle Öldürüldüğü İddialarıyla İlgili Hayvan Hakları Derneği Basın Açıklaması Yaptı

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Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği üyeleri, Aydın'da tilki ve köpeklerin zehirle öldürüldüğü iddialarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, sokaktaki hayvanların kontrol altına alınması için kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Aydın'da tilki ve köpeklerin zehirle öldürüldüğü iddialarıyla ilgili Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı.

Belediye Meydanı'nda bir araya gelen Dernek Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu ve hayvanseverler, pankart açtı.

Tığoğlu, burada yaptığı açıklamada sokakta sahipsiz hayvanların yaşamasına taraftar olmadıklarını, hayvanseverler olarak yıllardır bunun mücadelesini verdiklerini belirtti.

Sokaktaki hayvanların kontrol altına alınması için kısırlaştırmalar ve sahiplendirmeler yaptıklarını anlatan Tıoğlu, "Maalesef bu gibi istemediğimiz üzücü olaylar karşısında elimizden bir şey gelmeden, çaresizce, ne yapacağımızı bilemez halde oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Gürkan Nazilli Aydın Haberler

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