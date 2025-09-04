Aydın'da Tarihi Eserler ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacaören Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramada, 512 tarihi sikke, 43 tarihi obje, 22 gram reçine esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin 385 TL para ele geçirildi. Sürücü M.G. gözaltına alındı. M.G.'nin Denizli'deki adresinde de jandarma tarafından arama yapıldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.