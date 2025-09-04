Haberler

Aydın'da Tarihi Eserler ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'da Tarihi Eserler ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde durdurulan otomobilde çok sayıda tarihi eser ile birlikte uyuşturucu madde ve büyük miktarda para ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacaören Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramada, 512 tarihi sikke, 43 tarihi obje, 22 gram reçine esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin 385 TL para ele geçirildi. Sürücü M.G. gözaltına alındı. M.G.'nin Denizli'deki adresinde de jandarma tarafından arama yapıldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

Tonlarcasını çuvallarla araziye attılar! Gören akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
George Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Alanyaspor'da

Hagi'nin oğlu Süper Lig'e geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.