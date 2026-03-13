Haberler

Aydın'da evinde tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Aydın'da evinde tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyon sonucunda evinde tarihi eser ve çeşitli malzemeler ele geçirilen İ.D. (63) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde evinde tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaykın Mahallesi'nde İ.D'nin (63) evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 7 sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 minyatür heykel, 3 dedektör ve tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
İsrail'in 'Vuracağız' dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama

İran'da miting alanına saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Rusya'dan İran'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi

Rusya'dan savaşta dengeleri altüst edecek İran hamlesi
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle

Galatasaray taraftarını mest etmeye tek cümlesi yetti

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım