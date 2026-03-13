Aydın'da evinde tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyon sonucunda evinde tarihi eser ve çeşitli malzemeler ele geçirilen İ.D. (63) isimli şüpheli gözaltına alındı.
Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaykın Mahallesi'nde İ.D'nin (63) evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 7 sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 minyatür heykel, 3 dedektör ve tabanca ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun