Aydın'da 4 bin 200 litre taklit-tağşiş yapılan zeytinyağı ele geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan bir jandarma operasyonunda, 4 bin 200 litre taklit-tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın-Denizli otoyolu Köşk gişelerinde yaptığı uygulamada bir panelvanı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 4 bin 200 litre taklit-tağşiş yapılan zeytinyağı bulundu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

