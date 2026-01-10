Aydın'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan zanlı Hüseyin Kaya, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Kaya, tutuklandı.

Öte yandan, yaralı Durmuş Tuna'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya, dün, Aydın Caddesi'nde karşılaştığı gazeteci Durmuş Tuna'yı bacağından yaralamış, ardından darbetmişti.

Kaya'nın, Tuna ile bir haber sitesinde kendisi hakkında yazdığı yazı nedeniyle husumetli olduğu öğrenilmişti.