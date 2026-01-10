Haberler

Aydın'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Söke ilçesinde, Gazeteci Durmuş Tuna'yı bacağından yaralayan Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya tutuklandı. Olayın, Kaya'nın Tuna hakkında yazdığı yazı nedeniyle husumetli olmalarından kaynaklandığı belirtildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan zanlı Hüseyin Kaya, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Kaya, tutuklandı.

Öte yandan, yaralı Durmuş Tuna'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya, dün, Aydın Caddesi'nde karşılaştığı gazeteci Durmuş Tuna'yı bacağından yaralamış, ardından darbetmişti.

Kaya'nın, Tuna ile bir haber sitesinde kendisi hakkında yazdığı yazı nedeniyle husumetli olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev finale damga vuran pozisyon

Dev finale damga vuran pozisyon
Fırtınada zor anlar: Uçmamak için trafik direğine tutundular

Yürüyebilene aşk olsun! Canını seven trafik lambasına tutundu
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Dev finale damga vuran pozisyon

Dev finale damga vuran pozisyon
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz

Taraftarlar şokta! Okan Buruk'tan 11'de büyük sürpriz
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı