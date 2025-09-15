Haberler

Aydın'da Tabancayla İki Kişiyi Vuran Şahıs Tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde tartışma sonrası Bayram İrgi ve kızı Güler İrgi'yi tabancayla vuran Hüseyin Tanrıverdi, jandarma işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde sokakta tartıştığı Bayram İrgi (45) ile kızı Güler İrgi'yi (14) tabancayla vuran Hüseyin Tanrıverdi (35), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

