Aydın'da Tabancayla İki Kişiyi Vuran Şahıs Tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde tartışma sonrası Bayram İrgi ve kızı Güler İrgi'yi tabancayla vuran Hüseyin Tanrıverdi, jandarma işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Aydın'ın Germencik ilçesinde sokakta tartıştığı Bayram İrgi (45) ile kızı Güler İrgi'yi (14) tabancayla vuran Hüseyin Tanrıverdi (35), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Melek FIRAT/ AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel