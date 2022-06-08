Aydın'da su kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da su kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA - Şener Alevci - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın'da su kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti.

Necdet Ağan yönetimindeki traktör, Bıyıklı Mahallesi'nde su kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Söke Devlet Hastanesine kaldırılan traktör sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Şener Alevci - Güncel

Koçarlı Aydın su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title