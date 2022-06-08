Aydın'da su kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler

Aydın'da su kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü Aydın'ın Koçarlı ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti. Necdet Ağan yönetimindeki traktör, Bıyıklı Mahallesi'nde su kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söke Devlet Hastanesine kaldırılan traktör sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Şener Alevci - Güncel Koçarlı Aydın su Güncel Haberler

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